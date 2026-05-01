Президент FIFA Джанні Інфантіно підтвердив, що збірна Ірану виступить на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, частина матчів якого відбудеться у США.

Про це повідомляє CNN.



Виступаючи на Конгресі FIFA у Ванкувері, Інфантіно заявив, що Іран, попри геополітичну напруженість і війну з участю США, збереже місце серед учасників турніру.

Реклама

За його словами, іранська команда не лише зіграє на чемпіонаті світу, а й проведе матчі саме на території США. Інфантіно наголосив, що футбол має об'єднувати людей, а не ставати продовженням політичного протистояння.

CNN зазначає, що Іран був єдиною з 211 асоціацій-членів FIFA, яка не мала представників на конгресі. Делегація не приїхала після повідомлень про відмову у в'їзді до Канади одному з її учасників.

Пізніше ситуацію прокоментував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що не заперечує проти участі Ірану, якщо таку позицію озвучив президент FIFA.

За даними CNN, збірна Ірану має провести два матчі групового етапу в Інглвуді, штат Каліфорнія, і ще один — у Сіетлі. Перший поєдинок іранської команди запланований на 15 червня в Лос-Анджелесі проти збірної Нової Зеландії.

Іран і США не потрапили до однієї групи, однак теоретично можуть зустрітися у плей-оф. Найраніший можливий матч між цими командами може відбутися 3 липня в Арлінгтоні, штат Техас, за день до Дня незалежності США.

Раніше спецпредставник Трампа Паоло Замполлі пропонував FIFA замінити Іран на Італію, яка не кваліфікувалася на турнір. В Італії цю ініціативу назвали неприйнятною та наголосили, що правила FIFA мають виконуватися.

Держсекретар США Марко Рубіо також заявляв, що Вашингтон не забороняв участь Ірану в чемпіонаті світу. Водночас він припускав, що США можуть не допустити до в'їзду окремих осіб з іранської делегації, якщо вони пов’язані з КВІР.