Коли відбудеться фінал ЧС-2026 з футболу: точна дата та час початку матчу

Матч відбудеться 19 липня 2026 року на стадіоні «Метлайф» у передмісті Нью-Йорка Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі).

У матчі зіграють збірні Іспанії та Аргентини — вперше у фіналі чемпіонату світу зустрінуться чинний чемпіон Європи та чемпіон Південної Америки.

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Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українські глядачі зможуть переглянути фінал чемпіонату світу Іспанія — Аргентина на OTT-платформі MEGOGO, а також на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережі Т2 та кабельних мережах.

Збірна Іспанії виграла чемпіонат світу у 2010 році.

Збірна Аргентини має три світові титули — у 1978, 1986 та 2022 роках.

За версією букмекерів, фаворитом зустрічі є збірна Іспанії. Ймовірність перемоги — 59%.

Чемпіон світу отримає 50 млн доларів призових, фіналіст — 33 млн доларів.

Стадіон «Метлайф» було збудовано у 2010 році за 1,6 млрд доларів, що робить його найдорожчим стадіоном у світі. Він вміщує 82,5 тисячі глядачів. У лютому 2014 року на стадіоні відбувся Супербоул XLVIII, у червні 2016 року — фінал Кубка Америки з футболу, а в липні 2025 року — фінал Клубного чемпіонату світу ФІФА.