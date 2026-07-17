Сварка через пенальті Мессі: у Бангладеш загинули 12 людей під час ЧС-2026

Один із уболівальників загинув внаслідок аварії на мотоциклі, коли їхав на матч Аргентина — Єгипет.

Як повідомляє The Independent, мільйони людей у Бангладеш підтримують збірні Аргентини та Бразилії під час турніру, однак футбольне суперництво між прихильниками цих команд у деяких випадках призвело до насильства.

Реклама

Внаслідок цього щонайменше 12 людей загинули в Бангладеш унаслідок інцидентів, пов’язаних із чемпіонатом світу з футболу 2026 року.

Одним із загиблих став 38-річний Шаріфул Іслам. Він помер після того, як сварка між футбольними вболівальниками у Кумільї переросла у бійку під час матчу Аргентина — Єгипет (3:2), коли воротар єгипетської збірної Мостафа Шобейр відбив пенальті Ліонеля Мессі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Іслам, який був уболівальником Бразилії, дивився матч разом із місцевими жителями біля чайного кіоску. Його нібито атакували прихильники Аргентини після того, як він насміхався з нереалізованого пенальті Мессі.

Інші смертельні випадки сталися в різних частинах країни. Серед них — смертельні напади, ймовірні ножові поранення, ураження електричним струмом та дорожньо-транспортні пригоди.

Також повідомляється, що в Науково-технологічному університеті Маулана Бхасані в Тангайлі через зіткнення між ворогуючими студентськими групами щонайменше 10 людей, включаючи помічника ректора, отримали поранення.

В іншому інциденті один із уболівальників Фаяз Таджріан загинув в Чаттограмі внаслідок аварії на мотоциклі, коли їхав на матч Аргентина — Єгипет.

Раніше повідомлялось, що у віці 38 років помер арбітр Роб Діперінк, якого ФІФА усунула від роботи на ЧС-2026 після розслідування.

Також повідомляли про те, що під час святкування перемоги збірної Франції у чвертьфіналі ЧС-2026 загинула 17-річна дівчина.