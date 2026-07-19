«Чуєш, Джанні?»: Трамп хоче провести ще один чемпіонат світу в США

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір «негайно» подати заявку на проведення ще одного чемпіонату світу після успіху турніру 2026 року.

Перед фіналом ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією президент США дав інтерв'ю Fox, у якому високо оцінив організацію турніру та звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно.

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«З огляду на цифри, ми негайно подаватимемо заявку знову. Але я сказав: оголосіть спочатку нас, потім ще одну країну, а потім ще одну. Ми повинні провести чемпіонат світу ще раз, і зробити це, поки я ще тут. Чуєш, Джанні?» — заявив Трамп.

Трамп зазначив, що перед стартом турніру побоювався порожніх трибун, однак очікування не справдилися.

«Я бачив цифру 99,9% заповнюваності, але, мабуть, вона навіть неправильна, бо стадіони були переповнені. Не думаю, що колись було щось подібне до цього чемпіонату світу. Він вийшов прекрасним. І я віддаю належне Джанні», — сказав президент США.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2030 відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко (перші три матчі приймуть Уругвай, Аргентина й Парагвай), а турнір 2034 року пройде в Саудівській Аравії. Наступним вільним для розподілу залишається ЧС-2038.

Фінальний матч Іспанія — Аргентина відбудеться на стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі, початок о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.