10 голів у матчі за третє місце: Англія перемогла Францію і здобула бронзу чемпіонату світу

Збірна Англії обіграла Францію з рахунком 6:4 у матчі за третє місце на чемпіонаті світу 2026 року.

На третій хвилині Деклан Райс перехопив м’яч у центрі поля, наблизився до штрафного майданчика й завдав влучного удару в кут воріт. На 18-й хвилині Езрі Конса подвоїв перевагу англійців, точно пробивши головою після подачі з кутового.

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На 37-й хвилині вінгер Букайо Сака зробив рахунок розгромним, а у компенсований до першого тайму час оформив дубль.

На початку другого тайму Кіліан Мбаппе відіграв один м’яч, невдовзі після цього Бредлі Баркола скоротив відставання французів до двох м’ячів. На 66-й хвилині Мбаппе оформив дубль, але наприкінці зустрічі Сака зробив хет-трик, реалізувавши пенальті.

У компенсований час Усман Дембеле забив четвертий гол французів, однак Англія відповіла влучним ударом Джуда Беллінгема.

ЧС-2026, матч за третє місце

Франція — Англія — 4:6

Голи: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 — Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87, Беллінгем, 90+8

Збірна Англії вперше в історії виграла бронзу чемпіонату світу. Для англійців це найкращий результат на світових першостях з 1966 року, коли вони вперше й наразі востаннє стали чемпіонами світу.

Франція вдруге в історії посіла четверте місце на ЧС, вперше це трапилось у 1982 році. Французи двічі ставали чемпіонами світу — у 1998 та 2018 роках.

Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.