Лідер збірної Франції побив рекорд Пеле, який тримався 56 років
Майкл Олісе (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)
У неділю, 19 липня, збірна Франції програла Англії у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026.
Поєдинок завершився з рахунком 4:6, а вінгер «Ле Бльо» Майкл Олісе відзначився двома результативними передачами. Таким чином він завершив виступи на мундіалі із сімома асистами, побивши рекорд Пеле, повідомляє Opta.
Бразилець встановив своє досягнення на чемпіонаті світу 1970 року, коли віддав шість результативних передач.
Цікаво, що на турнірі Олісе п’ять разів асистував капітану збірної Франції Кіліану Мбаппе, що є рекордом за кількістю результативних передач від одного гравця іншому на одному чемпіонаті світу.
Збірна Англії вперше в історії виграла бронзу чемпіонату світу. Для англійців це найкращий результат на світових першостях з 1966 року, коли вони вперше й наразі востаннє стали чемпіонами світу.
Франція вдруге в історії посіла четверте місце на ЧС, вперше це трапилось у 1982 році. Французи двічі ставали чемпіонами світу — у 1998 та 2018 роках.
Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.
Раніше Мбаппе прокоментував гольову перестрілку в матчі Франція — Англія за бронзу ЧС-2026.