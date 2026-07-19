Лідер збірної Франції побив рекорд Пеле, який тримався 56 років

У неділю, 19 липня, збірна Франції програла Англії у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026.

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, а вінгер «Ле Бльо» Майкл Олісе відзначився двома результативними передачами. Таким чином він завершив виступи на мундіалі із сімома асистами, побивши рекорд Пеле, повідомляє Opta.

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Бразилець встановив своє досягнення на чемпіонаті світу 1970 року, коли віддав шість результативних передач.

Цікаво, що на турнірі Олісе п’ять разів асистував капітану збірної Франції Кіліану Мбаппе, що є рекордом за кількістю результативних передач від одного гравця іншому на одному чемпіонаті світу.

7 - Michael Olise a délivré sept assists sur cette Coupe du Monde 2026, battant le record de Pelé (6 en 1970) depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).



Cinq de ces assists ont été à destination de Kylian Mbappé, record pour un joueur vers un autre sur la période.



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Збірна Англії вперше в історії виграла бронзу чемпіонату світу. Для англійців це найкращий результат на світових першостях з 1966 року, коли вони вперше й наразі востаннє стали чемпіонами світу.

Франція вдруге в історії посіла четверте місце на ЧС, вперше це трапилось у 1982 році. Французи двічі ставали чемпіонами світу — у 1998 та 2018 роках.

Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.

Раніше Мбаппе прокоментував гольову перестрілку в матчі Франція — Англія за бронзу ЧС-2026.