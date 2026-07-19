У неділю, 19 липня, збірна Франції програла Англії з рахунком 4:6 у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026.

У першому тайму підопічні Дідьє Дешама поступилися 0:4. Після перерви «Ле Бльо» кинулися рятувати гру, зуміли забити чотири м’ячі, однак двічі пропустили у відповідь.

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Після фінального свистка Кіліан Мбаппе висловився про поразку, заявивши, що команда підвела головного тренера, для якого цей матч став останнім на чолі збірної, повідомляє ФІФА.

«Були два дуже різні тайми. Щодо першого — я можу зрозуміти, чому дехто вважає, що ми виставили себе на посміховисько і не були гідні цієї футболки. Я б натомість сказав, що ми були людьми, а ми не можемо собі цього дозволити.

Ми були абсолютно приголомшені, і вони нас добряче струснули та розбудили. У другому таймі ми знову стали гравцями найвищого рівня, ментальними машинами. Зрештою, ми не виграли, і дуже прикро за тренера [Дідьє Дешама].

Ми хотіли зробити щось для нього. Перший тайм справляє враження, ніби ми його підвели — але ми зовсім не хотіли, щоб він так почувався. Цей матч не заплямує спадщину Дідьє Дешама", — сказав Мбаппе.

Зазначимо, що Мбаппе, який зробив дубль у ворота англійців, є найкращим бомбордиром ЧС-2026 — 10 голів.

Збірна Англії вперше в історії виграла бронзу чемпіонату світу. Для англійців це найкращий результат на світових першостях з 1966 року, коли вони вперше й наразі востаннє стали чемпіонами світу.

Франція вдруге в історії посіла четверте місце на ЧС, вперше це трапилось у 1982 році. Французи двічі ставали чемпіонами світу — у 1998 та 2018 роках.

Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що вручають чемпіонам світу з футболу.