«Один із найкращих матчів». Тренер збірної Англії оцінив поразку від Аргентини у півфіналі ЧС-2026

На початку другого тайму Ентоні Гордон вивів англійців уперед, однак Енцо Фернандес і Лаутаро Мартінес, які забили після передач Ліонеля Мессі, перевернули хід зустрічі.

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Після матчу головний тренер «Трьох левів» Томас Тухель висловився про гру своєї команди, заявивши, що вона провела один із найкращих матчів на турнірі, повідомляє BBC Sport.

«Ви можете обговорювати це з мільйоном тренерів, але я повинен приймати рішення безпосередньо під час гри. Я проаналізував матч і вчинив певним чином, тому це повністю моя відповідальність.

На цей момент я ні про що не шкодую. Команда віддала всі сили, і ми були дуже, дуже близькі. Ми заслуговували на те, щоб вести в рахунку 1:0.

Ми провели один із наших найкращих матчів, можливо, навіть найкращий матч з огляду на обставини. Команда була на висоті, ми не змогли довести справу до переможного кінця, але я ні про що не шкодую.

Вважаю, протягом усього матчу ми бачили характер і міцний колектив. Ми грали в тих умовах, які були: протистояли сильним командам у групі, долали великі відстані, грали на високогір'ї, грали вдесятьох, грали у спеку — і ми долали кожну перешкоду.

Сьогодні ми були дуже близькі. Зараз не час аналізувати весь турнір, ми просто вилетіли, бо програли вирішальний матч", — сказав Тухель.

У вирішальному матчі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

У матчі за третє місце Англія зіграє проти Франції. Зустріч розпочнеться 19 липня о 00:00 за Києвом.

Раніше Мессі емоційно висловився про вихід Аргентини у фінал ЧС-2026.