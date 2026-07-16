«Серця розбиті». Бекхем відреагував на драматичну поразку Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026

У середу, 15 липня, збірна Англії втратила перемогу над Аргентиною (1:2) та не змогла вийти до фіналу чемпіонату світу-2026.

Перший тайм завершився без забитих м’ячів. На старті другої половини зустрічі Ентоні Гордон вивів англійців уперед. Однак наприкінці матчу Енцо Фернандес і Лаутаро Мартінес перевернули хід поєдинку. Цікаво, що обидва голи аргентинців були забиті після передач Ліонеля Мессі.

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У своєму Instagram легенда збірної Англії Девід Бекхем відреагував на поразку у півфіналі та оцінив виступ «Трьох левів» на цьогорічному мундіалі.

«Наші серця розбиті, але надихаючі спогади про турнір залишаться з нами назавжди…

Дякую нашій команді, нашим уболівальникам і всій нашій країні за те, що ви подарували нам на цьому чемпіонаті світу", — написав Бекхем.

У вирішальному протистоянні чемпіонату світу 2026 року Аргентина зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

У матчі за третє місце Англія зіграє проти Франції. Зустріч розпочнеться 19 липня о 00:00 за Києвом.

Раніше ми писали, що легенда збірної Англії розкритикував Тухеля після поразки від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.