«Накликали на себе біду». Руні назвав причину поразки Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026

У середу, 15 липня, збірна Англії програла Аргентині з рахунком 1:2 у півфінальному матчі чемпіонату світу-2026.

Англійці відкрили рахунок на початку другого тайму, однак наприкінці зустрічі двічі пропустили.

Після матчу легендарний нападник «Трьох левів» Вейн Руні заявив, що команда Томаса Тухеля програла через те, що після забитого гола занадто рано сіла в оборону, повідомляє The Sun.

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«Ми опинилися в дуже хорошому становищі, але не знали, що робити.

Ми сіли в оборону, дозволили їм тиснути на нас. Вони притиснули нас, і ми зламалися. Щойно вони забили перший гол, було неминуче, що заб’ють і другий.

Коли ти виходиш уперед, ти маєш і далі домінувати. Ми повели 1:0, а потім сіли в оборону, почали робити заміни, перейшли на п’ять чи шість захисників. Якщо дозволяєш [Ліонелю] Мессі та Аргентині тиснути на тебе, то сам накликаєш біду", — сказав Руні.

У вирішальному протистоянні чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

У матчі за третє місце Англія зіграє проти Франції. Зустріч розпочнеться 19 липня о 00:00 за Києвом.

Раніше тренер збірної Англії оцінив поразку від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.