«Я з нетерпінням чекаю цього»: в Англії визначилися з майбутнім Тухеля після вильоту збірної з ЧС-2026
Томас Тухель (Фото: REUTERS/Paul Childs)
Англія у середу, 15 липня, поступилася Аргентині з рахунком 1:2 у півфіналі чемпіонату світу-2026.
Після поразки Тухеля розкритикували за заміни, після яких команда втратила перевагу 1:0 наприкінці матчу.
Попри невдачу, тренер заявив, що має намір залишитися на своїй посаді. Він збереже підтримку Футбольної асоціації та продовжить роботу з командою до Євро-2028, повідомляє BBC.
«Ми продовжуємо дію контракту до домашнього Євро. Я з нетерпінням чекаю цього, хоча зараз важко дивитися так далеко вперед», — сказав Тухель.
Також наставник зазначив, що вихід до півфіналу чемпіонату світу є досягненням, хоча зараз команда розчарована результатом.
«Багато великих футбольних країн вилітають до півфіналу, тому це досягнення. Ніхто не хоче цього чути зараз; я теж, бо ми вимагаємо від себе максимуму», — додав він.
Виконавчий директор Футбольної асоціації Марк Буллінгем також висловив підтримку тренеру та команді після поразки.
«Бути так близько — це розбиває серце. Гравці та Томас сьогодні виклалися на повну, а команда, тренери та персонал не могли б працювати старанніше під час турніру», — сказав Буллінгем.
Зазначимо, Томас Тухель офіційно очолив національну збірну Англії 1 січня 2025 року, ставши третім іноземним тренером в історії команди.
Головними досягненнями у його клубній кар'єрі є перемога в Лізі чемпіонів УЄФА (2021), Суперкубку УЄФА (2021) та Клубному чемпіонаті світу (2021) з лондонським Челсі, два титули чемпіона Франції (2019, 2020) та фінал ЛЧ (2020) із ПСЖ, чемпіонство в Бундеслізі з Баварією (2023), а також завоювання Кубка Німеччини з дортмундською Боруссією (2017).
Раніше Тухель оцінив поразку від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.
Раніше Беллінгем емоційно відреагував на поразку Англії від Аргентини та звернувся до фанатів.
Також ексзахисник збірної України Олександр Кучер назвав головну причину поразки Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.