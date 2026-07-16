«Я з нетерпінням чекаю цього»: в Англії визначилися з майбутнім Тухеля після вильоту збірної з ЧС-2026

Англія у середу, 15 липня, поступилася Аргентині з рахунком 1:2 у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Після поразки Тухеля розкритикували за заміни, після яких команда втратила перевагу 1:0 наприкінці матчу.

Попри невдачу, тренер заявив, що має намір залишитися на своїй посаді. Він збереже підтримку Футбольної асоціації та продовжить роботу з командою до Євро-2028, повідомляє BBC.

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«Ми продовжуємо дію контракту до домашнього Євро. Я з нетерпінням чекаю цього, хоча зараз важко дивитися так далеко вперед», — сказав Тухель.

Також наставник зазначив, що вихід до півфіналу чемпіонату світу є досягненням, хоча зараз команда розчарована результатом.

«Багато великих футбольних країн вилітають до півфіналу, тому це досягнення. Ніхто не хоче цього чути зараз; я теж, бо ми вимагаємо від себе максимуму», — додав він.

Виконавчий директор Футбольної асоціації Марк Буллінгем також висловив підтримку тренеру та команді після поразки.

«Бути так близько — це розбиває серце. Гравці та Томас сьогодні виклалися на повну, а команда, тренери та персонал не могли б працювати старанніше під час турніру», — сказав Буллінгем.

Зазначимо, Томас Тухель офіційно очолив національну збірну Англії 1 січня 2025 року, ставши третім іноземним тренером в історії команди.

Головними досягненнями у його клубній кар'єрі є перемога в Лізі чемпіонів УЄФА (2021), Суперкубку УЄФА (2021) та Клубному чемпіонаті світу (2021) з лондонським Челсі, два титули чемпіона Франції (2019, 2020) та фінал ЛЧ (2020) із ПСЖ, чемпіонство в Бундеслізі з Баварією (2023), а також завоювання Кубка Німеччини з дортмундською Боруссією (2017).

Раніше Тухель оцінив поразку від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.

Раніше Беллінгем емоційно відреагував на поразку Англії від Аргентини та звернувся до фанатів.

Також ексзахисник збірної України Олександр Кучер назвав головну причину поразки Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.