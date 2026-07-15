«Ми граємо проти піратів-загарбників»: віцепрезидентка Аргентини зробила скандальну заяву перед півфіналом ЧС-2026

Сьогодні, 15 липня, збірні Англії та Аргентини зіграють у півфіналі чемпіонату світу 2026 року .

Напередодні матчу віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель опублікувала емоційне звернення, у якому порушила тему суверенітету над Фолклендськими (Мальвінськими) островами.

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«Ми граємо проти піратів-загарбників. Це не просто ще один матч. Я не збираюся бути політкоректною чи стримуватися. Матчі проти англійців — це завжди щось більше. Це Мальвіни, це Дієго, це останній чемпіонат світу Лео, це необхідність зупинити загарбників. Вперед, Аргентино! До останнього подиху ми будемо повертати те, що належить нам», — написала Вільярруель у X.

Нагадаємо, у 1982 році між країнами відбулася війна за Фолклендські острови, яка тривала понад два місяці та завершилася перемогою Великої Британії. У конфлікті загинули 649 аргентинських і 255 британських військових.

Батько Вікторії Вільярруель, Едуардо Марсело Вільярруель, брав участь у війні як офіцер аргентинської армії, а згодом потрапив у британський полон.

Аргентина та Англія провели один із найпам’ятніших матчів в історії футболу у чвертьфіналі ЧС-1986. Тоді «альбіселесте» здобули перемогу з рахунком 2:1 завдяки дублю Дієго Марадони, який один із голів забив «рукою Бога».

Зазначимо, що переможець матчу Англія — Аргентина зіграє у фіналі проти збірної Іспанії, яка перемогла Францію в півфіналі.