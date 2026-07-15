Фан-зона Аргентини перед матчем з Англією (Фото: REUTERS/Меган Варнер)

Переможці ЧС-2022, аргентинці, зіграють із командою, яка здобула цей титул 60 років тому.

Збірні Англії та Аргентини зустрінуться в середу, 15 липня, в Атланті в матчі півфіналу чемпіонату світу з футболу. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

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Збірна Англії посіла перше місце у своїй групі: перемогла Хорватію (4:2), зіграла внічию з Ганою (0:0) та виграла в Панами (2:0). В 1/16 фіналу англійці обіграли ДР Конго (2:0). В 1/8 фіналу перемогли Мексику (3:2). А у чвертьфіналі в додатковий час обіграли Норвегію — 2:1.

Збірна Аргентини посіла перше місце в групі, вигравши всі матчі: в Алжиру (3:0), Австрії (2:0) та Йорданії (3:1). В 1/16 фіналу Аргентина здолала Кабо-Верде лише в додатковий час (3:2). В 1/8 фіналу відіграла два м’ячі в матчі проти Єгипту — 3:2. А у чвертьфіналі в додатковий час обіграла Швейцарію — 3:1.

Аналітики букмекерських контор прогнозують перемогу збірної Англії в основний час із імовірністю 35,8%, шанси на перемогу збірної Аргентини — 33,0%, імовірність нічиєї в основний час — 31,3%.

Збірна Англії вийде до фіналу ЧС-2026 з імовірністю 54%, шанси Аргентини — 46%.

У фіналі переможець пари Англія — Аргентина зіграє з Іспанією, яка перемогла Францію.

В Україні пряма трансляція матчу Англія — Аргентина буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Легендарний український тренер Мирон Маркевич дав прогноз на матч Англія — Аргентина. На думку фахівця, основний час завершиться внічию, а переможець визначиться в додатковий час.