Аргентина здобула вольову перемогу над Англією та вийшла до фіналу чемпіонату світу
Аргентина зіграє проти Іспанії у фіналі (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)
Збірна Аргентини обіграла Англію з рахунком 2:1 у півфіналі чемпіонату світу 2026 року.
У першому таймі команди діяли дуже агресивно й часто фолили, натомість гольових моментів майже не було — до перерви рахунок так і не було відкрито.
На початку другого тайму двічі поспіль небезпечно пробивав форвард аргентинців Хуліан Альварес — один із ударів парирував голкіпер Джордан Пікфорд.
Англійці відкрили рахунок на 55-й хвилині: Ентоні Гордон замкнув простріл Моргана Роджерса.
На 85-й хвилині Енцо Фернандес зрівняв рахунок, влучно пробивши з-за меж штрафного майданчика. А у компенсований час Лаутаро Мартінес приніс аргентинцям перемогу. Ліонель Мессі зробив обидві гольові передачі.
ЧС-2026, півфінал
Англія — Аргентина — 1:2
Гол: Гордон, 55 — Фернандес, 85, Мартінес, 90+2
Збірна Аргентини вдруге поспіль зіграє у фіналі чемпіонату світу й спробує виграти четверте золото в історії.
У фіналі Аргентина зіграє проти Іспанії, яка напередодні обіграла Францію. Вирішальний матч відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.
У матчі за третє місце Англія зустрінеться з Францією, цей поєдинок відбудеться у ніч на 19 липня, початок о 00:00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що легендарний Зідан погодився очолити збірну Франції замість Дешама.