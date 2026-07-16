Аргентина здобула вольову перемогу над Англією та вийшла до фіналу чемпіонату світу

Аргентина зіграє проти Іспанії у фіналі (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Збірна Аргентини обіграла Англію з рахунком 2:1 у півфіналі чемпіонату світу 2026 року.

У першому таймі команди діяли дуже агресивно й часто фолили, натомість гольових моментів майже не було — до перерви рахунок так і не було відкрито.

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На початку другого тайму двічі поспіль небезпечно пробивав форвард аргентинців Хуліан Альварес — один із ударів парирував голкіпер Джордан Пікфорд.

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Англійці відкрили рахунок на 55-й хвилині: Ентоні Гордон замкнув простріл Моргана Роджерса.

На 85-й хвилині Енцо Фернандес зрівняв рахунок, влучно пробивши з-за меж штрафного майданчика. А у компенсований час Лаутаро Мартінес приніс аргентинцям перемогу. Ліонель Мессі зробив обидві гольові передачі.

ЧС-2026, півфінал

Англія — Аргентина — 1:2

Гол: Гордон, 55 — Фернандес, 85, Мартінес, 90+2

Збірна Аргентини вдруге поспіль зіграє у фіналі чемпіонату світу й спробує виграти четверте золото в історії.

У фіналі Аргентина зіграє проти Іспанії, яка напередодні обіграла Францію. Вирішальний матч відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.

У матчі за третє місце Англія зустрінеться з Францією, цей поєдинок відбудеться у ніч на 19 липня, початок о 00:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що легендарний Зідан погодився очолити збірну Франції замість Дешама.