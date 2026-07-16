«Не вірив у команду». Легенда збірної Англії розкритикував Тухеля після поразки від Аргентини у півфіналі ЧС-2026

На старті другого тайму англійців вивів уперед Ентоні Гордон, однак наприкінці зустрічі Енцо Фернандес і Лаутаро Мартінес перевернули хід поєдинку. Цікаво, що обидва голи аргентинців були забиті після передач Ліонеля Мессі.

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Після матчу колишній голкіпер «Трьох левів» Джо Гарт заявив, що перехід Англії до оборонної гри після забитого гола свідчить про те, що Томас Тухель не вірив у свою команду, повідомляє The Sun.

«Ґарет Саутґейт зазнавав чимало критики за вирішальні моменти у матчах збірної Англії, коли команда вела в рахунку у важливих іграх і переходила до оборонної тактики.

Я не бачу, щоб у цей вирішальний момент на полі щось змінилося. Незважаючи на всі похвали, які ми висловлювали Томасу Тухелю, те, що він так швидко змінив тактику, свідчить про те, що він не вірив у свою команду, не думав, що вона здатна завдати Аргентині ще кількох ударів", — сказав Гарт.

У вирішальному протистоянні чемпіонату світу 2026 року Аргентина зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

У матчі за третє місце Англія зіграє проти Франції. Зустріч розпочнеться 19 липня о 00:00 за Києвом.

Раніше ми писали, що Мессі подарували футболку Марадони після виходу у фінал ЧС-2026.