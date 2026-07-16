Перший тайм завершився без забитих м’ячів. На старті другої половини зустрічі Ентоні Гордон вивів англійців уперед. Однак наприкінці матчу Енцо Фернандес зрівняв рахунок, а Лаутаро Мартінес приніс «Альбіселесте» путівку до фіналу мундіалю.

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Після фінального свистка нападник не стримав сліз, а згодом пояснив, що стало причиною його емоцій.

«Чесно кажучи, зараз я намагатимусь не заплакати… Я й так уже досить наплакався там. Я думав про маму, якій я зателефонував після гри, і вона була на роботі. Тому найбільше думав про них. Тому що коли я виходжу на поле, я думаю тільки про них, про своїх дітей, про дружину, про всю свою сім'ю.

І про свого батька, який був головною причиною того, що я й досі виступаю. Тому що в тій ситуації, де я перебуваю, дуже складно. Навіть якщо ти завжди робиш свій внесок і намагаєшся рухатися вперед, ти завжди хочеш грати — така реальність", — сказав Мартінес.

Сльози Лаутаро / Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

У вирішальному протистоянні чемпіонату світу 2026 року Аргентина зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

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