«Це божевілля». Мессі емоційно висловився про вихід Аргентини у фінал ЧС-2026

На старті другого тайму англійців вивів уперед Ентоні Гордон, однак наприкінці зустрічі удари Енцо Фернандеса і Лаутаро Мартінеса перевернули хід поєдинку. Цікаво, що обидва голи аргентинців були забиті після передач Ліонеля Мессі.

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Після матчу Лео емоційно прокоментував вихід команди до фіналу, повідомляє TyC Sports.

«Усе, що ми пережили, було неймовірним — від самого початку, як ми й казали. Хоча це був просто футбольний матч, коли ми почали виходити на поле і заграв гімн, ми пережили особливі відчуття, і команда це відчула. Це не була просто ще одна перемога, це була важлива перемога, якої хотів аргентинський народ і ми теж, і вона вивела нас у новий фінал чемпіонату світу.

Це божевілля — грати у двох фіналах чемпіонату світу поспіль, і, власне, ця команда просто неймовірна. Сьогодні ми знову пішли вперед, коли ситуація стала складною, ми ніколи не припиняли вірити і намагатися. Сьогодні ми показали дуже змістовний футбол, коли поступалися в рахунку. Ми затиснули їх у власному штрафному, і це величезне щастя", — сказав Мессі.

У вирішальному матчі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що аргентинці є чинними чемпіонами світу.

Раніше ми писали, що Мессі та компанія відсвяткували перемогу над Англією з політичним плакатом.