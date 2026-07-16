У середу, 15 липня, збірна Аргентини вийшла у фінал чемпіонату світу-2026, здолавши Англію з рахунком 2:1 .

«Альбіселесте» поступалася в рахунку, однак Енцо Фернандес і Лаутаро Мартінес, які забили після передач Ліонеля Мессі, перевернули хід зустрічі.

Цікаво, що після матчу Лео отримав історичний подарунок. Один із репортерів вручив йому футболку Дієго Марадони з чемпіонату світу 1986 року, який став тріумфальним для збірної Аргентини.

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«Я впевнений, що Дієго насолоджується цим згори, бо сьогодні був дуже особливий день для нього. Можливість подарувати йому цю радість, звідки б він не дивився, і щоб він насолоджувався нею, — це подарунок і для нього самого», — сказав Мессі TyC Sports.

A MESSI LE REGALARON LA CAMISETA DE MARADONA DEL 86’



QUÉ MOMENTO. pic.twitter.com/2gy9mBVNwd — Messias (@Messias30_) July 15, 2026

Нагадаємо, що у чвертьфіналі ЧС-1986 Аргентина перемогла Англію з рахунком 2:1 завдяки дублю Марадони.

Перший гол Дієго забив рукою. Англійці протестували, але арбітр зарахував взяття воріт. Пізніше Марадона пояснив, що це була «рука Бога».

У вирішальному протистоянні чемпіонату світу 2026 року Аргентина зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що аргентинці є чинними чемпіонами світу.

У матчі за третє місце Англія зіграє проти Франції. Зустріч розпочнеться 19 липня о 00:00 за Києвом.

Раніше тренер Аргентини зробив сміливу заяву перед фіналом ЧС-2026.