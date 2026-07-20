Збірна Аргентини не змогла стати чемпіоном світу 2026 року, програвши Іспанії у фіналі .

Єдиний гол у матчі було забито в компенсований час, а його автором став іспанський футболіст Ферран Торрес.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі не зміг стримати емоцій після поєдинку. 39-річний футболіст розплакався під час церемонії нагородження.

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Фото: Reuters / Вінсент Карчієтта

Мессі заплакав, коли отримав срібну медаль.

Фото: REUTERS/Агустін Маркаріан

Для Ліонеля це був уже третій фінал чемпіонату світу в кар'єрі. У 2014 році Аргентина поступилася Німеччині, а у 2022-му вдалося обіграти Францію та здобути трофей. Цього ж разу аргентинці зупинилися за крок від титулу.

На чемпіонаті світу 2026 року Мессі взяв участь у восьми матчах, у яких забив вісім голів і віддав три результативні передачі. Найкращим бомбардиром турніру став французький нападник Кіліан Мбаппе, який забив десять голів.

Наразі невідомо, чи продовжить Мессі виступати за збірну Аргентини. Під час турніру Лео відповів на запитання щодо можливої участі в чемпіонаті світу 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.