«Залишимо на полі всі сили». Тренер Аргентини зробив сміливу заяву перед фіналом ЧС-2026

У середу, 15 липня, збірна Аргентини перемогла Англію (2:1) та вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026.

Головний тренер «Альбіселесте» Ліонель Скалоні заявив, що у вирішальному матчі його команда зробить усе заради перемоги й залишить на полі всі сили, повідомляє ФІФА.

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«Немає слів, просто немає слів. Це радість для нашої країни, для нашого народу. Днями я казав, що цей колектив ніколи не перестає мене дивувати. І скажу вам чесно: ми будемо намагатися перемогти, ми залишимо на полі всі сили.

Дуже складно пояснити людям те, що демонструють ці гравці. Це неймовірно. Ми дійсно унікальні, і це не зарозумілість, я кажу це від щирого серця. Ми — унікальні. Сьогодні ці люди [вболівальники] несли нас уперед до перемоги в матчі, тому я безмежно вдячний", — сказав Скалоні.

У вирішальному протистоянні чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Іспанії. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що аргентинці є чинними чемпіонами світу.

У матчі за третє місце Англія зіграє проти Франції. Зустріч розпочнеться 19 липня о 00:00 за Києвом.

Раніше Руні назвав причину поразки Англії від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.