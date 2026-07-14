Матч відбудеться в Атланті, де «Альбіселесте» вже готуються до зустрічі. Цікаво, що перед виїздом гравці довго спілкувалися з журналістами, що не сподобалося головному тренеру команди Ліонелю Скалоні. У якийсь момент його терпець увірвався: наставник вийшов з автобуса й роздратовано попросив своїх підопічних швидше сісти до нього.

Реклама

Після цього Ніко Тальяфіко миттєво припинив спілкування з журналістами та побіг до автобуса.

Цікаво, що останнім зайшов Ліонель Мессі, який затримався в готелі. Втім, капітан збірної не отримав жодних претензій від головного тренера.

“CHICOS, VAMOS A DESCANSAR VIEJO”.



Scaloni, apurando a sus jugadores en zona mixta. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/pLIQUio0Dq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2026

Початок зустрічі між Англією та Аргентиною — о 22:00 за київським часом. Інший півфінал, у якому зіграють збірні Франції та Іспанії, відбудеться у вівторок, 14 липня. Початок — також о 22:00 за київським часом.

Також повідомлялося, що Мессі пропустив тренування збірної Аргентини напередодні півфіналу. Ліонель Скалоні вирішив надати відпочинок Лео.

Раніше ми писали, що Руні зробив несподівану заяву про лідера Аргентини.

Цікаво, що збірну Аргентини хочуть виключити з ЧС-2026 — петицію підписали майже 4 мільйони людей.