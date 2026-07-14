Мессі затримався в готелі. Гравці збірної Аргентини розізлили тренера через спілкування з журналістами — відео
Збірна Аргентини (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)
У середу, 15 липня, збірна Аргентини протистоятиме Англії у півфіналі чемпіонату світу-2026.
Матч відбудеться в Атланті, де «Альбіселесте» вже готуються до зустрічі. Цікаво, що перед виїздом гравці довго спілкувалися з журналістами, що не сподобалося головному тренеру команди Ліонелю Скалоні. У якийсь момент його терпець увірвався: наставник вийшов з автобуса й роздратовано попросив своїх підопічних швидше сісти до нього.
Після цього Ніко Тальяфіко миттєво припинив спілкування з журналістами та побіг до автобуса.
Цікаво, що останнім зайшов Ліонель Мессі, який затримався в готелі. Втім, капітан збірної не отримав жодних претензій від головного тренера.
Початок зустрічі між Англією та Аргентиною — о 22:00 за київським часом. Інший півфінал, у якому зіграють збірні Франції та Іспанії, відбудеться у вівторок, 14 липня. Початок — також о 22:00 за київським часом.
Також повідомлялося, що Мессі пропустив тренування збірної Аргентини напередодні півфіналу. Ліонель Скалоні вирішив надати відпочинок Лео.
Раніше ми писали, що Руні зробив несподівану заяву про лідера Аргентини.
Цікаво, що збірну Аргентини хочуть виключити з ЧС-2026 — петицію підписали майже 4 мільйони людей.