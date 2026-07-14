«Завершили свій шлях значно раніше». Новачок Реала назвав «великим розчаруванням» виступ Португалії на ЧС-2026

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва прокоментував виступ національної команди на чемпіонаті світу-2026, де португальці завершили боротьбу вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії (0:1) .

Після вильоту з мундіалю Сілва опублікував пост в Instagram. в якому не приховував свого розчарування.

«Цей чемпіонат світу став для нас великим розчаруванням. Ми завершили свій шлях значно раніше, ніж будь-хто з нас міг уявити», — написав Сілва.

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Футболіст також подякував уболівальникам за підтримку.

«Для мене було й завжди буде величезною честю представляти нашу національну збірну. Щиро дякую всім португальцям за підтримку та віру, яку ви в нас вкладали», — додав Сілва.

Повідомлялося, що між Родрі та Сілвою виник конфлікт наприкінці матчу Португалія — Іспанія.

Після вильоту з ЧС-2026 Федерація футболу Португалії змінила головного тренера. Роберто Мартінеса на посаді наставника збірної замінив Жорже Жезуш.

У червні цього року Бернарду Сілва також змінив клуб, перейшовши з Манчестер Сіті до мадридського Реала.

Також повідомлялося, що Роналду встановив унікальне досягнення на чемпіонатах світу — він став найстаршим польовим гравцем в історії чемпіонатів світу, який провів повний матч у плей-оф.