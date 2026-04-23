Вундеркінд збірної Бразилії ризикує пропустити ЧС-2026 через травму

18-річний вінгер лондонського Челсі та збірної Бразилії з футболу Естеван може не зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.

Участь талановитого футболіста в мундіалі під серйозною загрозою через травму, яку він отримав у матчі англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед (0:1), повідомляє The Athletic.

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За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, в Естевана діагностовано пошкодження задньої поверхні стегна четвертого ступеня — його участь у ЧС-2026 вкрай малоймовірна. Вінгер також більше не зіграє за Челсі у нинішньому сезоні.

Для Бразилії це серйозна втрата, оскільки Естеван був основним гравцем збірної після призначення Карло Анчелотті на посаду головного тренера. Вінгер дебютував за бразильську національну команду у 2024 році, відтоді провів 11 матчів й забив п’ять голів.

На ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє у групі проти Марокко, Гаїті і Шотландії. Перший матч п’ятиразові чемпіони світу проведуть 13 червня проти марокканців.

Додамо, що Естеван перейшов у Челсі минулого літа з Палмейраса за 45 мільйонів євро. Вінгер відіграв 36 матчів за лондонців у всіх турнірах, забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що нападник Ліверпуля і збірної Франції Уго Екітіке пропустить чемпіонат світу-2026 через травму.