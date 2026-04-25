Основний захисник Реала Едер Мілітао не допоможе збірній Бразилії з футболу на чемпіонаті світу 2026 року.

У 28-річного гравця діагностували травму двоголового м’яза лівого стегна за підсумками матчу з Алавесом (2:1) у 33-му турі чемпіонату Іспанії. Медики прогнозували, що він пропустить решту клубного сезону, але встигне відновитися до мундіалю, повідомляє Cope.

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Втім, подальші обстеження показали значно серйознішу проблему. У Мілітао стався рецидив попередньої травми, отриманої ще в грудні. Тоді він вибув майже на чотири місяці.

Тепер захиснику знадобиться операція, а відновлення триватиме значно довше, ніж очікувалося. Таким чином, Мілітао пропустить чемпіонат світу й зможе повернутися на поле лише на старті сезону 2026/27.

У нинішній кампанії Едер провів 21 матч за Реал у всіх турнірах і забив два голи.

На ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє у групі проти Марокко, Гаїті і Шотландії. Перший матч п’ятиразові чемпіони світу проведуть 13 червня проти марокканців.

Мілітао провів за національну команду 38 матчів і забив два голи. На попередньому мундіалі 2022 року він відіграв у стартовому складі чотири з п’яти матчів бразильської збірної.

Раніше повідомлялося, що нападник Ліверпуля і збірної Франції Уго Екітіке пропустить чемпіонат світу-2026 через травму.