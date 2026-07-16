ЧС-2026 з футболу: визначилися учасники фіналу

Так дивляться футбол у фан-зонах Нью-Йорка (Фото: REUTERS/Джина Мун)

Трофей розіграють між собою збірні Іспанії та Аргентини.

Завершилися обидва півфінальні матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року. Збірна Аргентини обіграла Англію з рахунком 2:1, а збірна Іспанії здобула перемогу над командою Франції — 2:0.

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Таким чином, у фіналі чемпіонату світу зіграють збірні Іспанії та Аргентини. Матч відбудеться в неділю, 19 липня, на стадіоні Метлайф в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі (США). Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. У фіналі ЧС-2022 аргентинці перемогли збірну Франції в серії пенальті — 3:3 (4:2).

В Україні пряма трансляція матчу Іспанія — Аргентина буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.