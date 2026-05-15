Маттейс де Лігт не виходив на поле цього року (Фото: instagram.com/mdeligt_)

Захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт не допоможе збірній Нідерландів на чемпіонаті світу 2026 року.

26-річний футболіст повідомив, що пів року намагався відновитися від травми спини за допомогою реабілітаційних процедур, але врешті-решт мусив погодитися на хірургічне втручання.

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«Після шести місяців лікування і важкої роботи над поверненням операція залишалася єдиним варіантом. Я розчарований, що не зміг допомогти команді в останні шість місяців і, очевидно, пропущу чемпіонат світу, але з нетерпінням чекаю моменту, коли знову зможу зробити все можливе, щоб повернутися на поле і знову почуватися добре», — написав де Лігт в Instagram.

Востаннє де Лігт виходив на поле в листопаді 2025 року. У нинішньому сезоні захисник провів лише 13 матчів за Манчестер Юнайтед в англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, раніше де Лігт виступав за Баварію, Ювентус і Аякс. У складі національної збірної Нідерландів він відіграв 52 матчі та забив два голи. Був учасником чемпіонатів Європи 2020 і 2024 років, а також чемпіонату світу-2022.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Нідерланди зіграють у групі проти Японії, Швеції і Тунісу.

Раніше повідомлялося, що шестиразовий переможець Ліги чемпіонів із Реала не зіграє на ЧС-2026.