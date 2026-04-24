«Навіть якщо це не дуже спортивно»: легенда збірної Італії підтримав ідею поїхати на ЧС-2026 замість Ірану
Збірна Італії не потрапила на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Matteo Ciambelli)
Колишній футболіст і тренер збірної Італії Діно Дзофф висловився про можливе зарахування Скуадри Адзурри до числа учасників ЧС-2026 замість Ірану.
Раніше з подібною ініціативою виступив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі. На думку Дзоффа, італійцям варто прийняти запрошення, якщо ФІФА дійсно погодиться замінити збірну Ірану.
«Це те, що можна було б зробити. Звісно, це не виглядає ідеально. Якщо з’явиться така можливість, ми повинні нею скористатися, навіть якщо це не дуже спортивно», — цитує Дзоффа Football Italia.
Нагадаємо, збірна Італії втретє поспіль не зуміла вийти на чемпіонат світу, сенсаційно поступившись Боснії і Герцеговині у стиковому поєдинку відбору. Після цього посаду головного тренера Скуадри Адзурри покинув Дженнаро Гаттузо, нового постійного наставника італійці ще не призначили.
Збірна Ірану має провести усі поєдинки групового етапу ЧС-2026 на території США, однак участь іранців у мундіалі перебуває під питанням через військовий конфлікт зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.
Іранська федерація зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі групового етапу з території США до Мексики, але ця пропозиція була відхилена.
Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці, у ньому братимуть участь 48 національних збірних.