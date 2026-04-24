«Навіть якщо це не дуже спортивно»: легенда збірної Італії підтримав ідею поїхати на ЧС-2026 замість Ірану

Колишній футболіст і тренер збірної Італії Діно Дзофф висловився про можливе зарахування Скуадри Адзурри до числа учасників ЧС-2026 замість Ірану.

Раніше з подібною ініціативою виступив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі. На думку Дзоффа, італійцям варто прийняти запрошення, якщо ФІФА дійсно погодиться замінити збірну Ірану.

Реклама

«Це те, що можна було б зробити. Звісно, це не виглядає ідеально. Якщо з’явиться така можливість, ми повинні нею скористатися, навіть якщо це не дуже спортивно», — цитує Дзоффа Football Italia.

Нагадаємо, збірна Італії втретє поспіль не зуміла вийти на чемпіонат світу, сенсаційно поступившись Боснії і Герцеговині у стиковому поєдинку відбору. Після цього посаду головного тренера Скуадри Адзурри покинув Дженнаро Гаттузо, нового постійного наставника італійці ще не призначили.

Збірна Ірану має провести усі поєдинки групового етапу ЧС-2026 на території США, однак участь іранців у мундіалі перебуває під питанням через військовий конфлікт зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Іранська федерація зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі групового етапу з території США до Мексики, але ця пропозиція була відхилена.

Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці, у ньому братимуть участь 48 національних збірних.