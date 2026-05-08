«Теж не заплатив би». Дональда Трампа обурили високі ціни на квитки ЧС-2026 з футболу

Президент США Дональд Трамп висловився про високі ціни квитків на матчі чемпіонату світу 2026 року, який Штати прийматимуть разом із Мексикою та Канадою.

Трамп заявив, що навіть він не заплатив би $1 000 за квиток на перший матч збірної США на мундалі — проти Парагваю в Лос-Анджелесі 12 червня, повідомляє New York Post.

«Я не знав про таку цифру. Я б, звичайно, хотів бути там, але, чесно кажучи, я б теж не заплатив. Якщо люди з Квінза і Брукліна, всі ті, хто любить Дональда Трампа, не зможуть піти, я був би розчарований», — сказав президент.

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Водночас Трамп назвав ЧС-2026 комерційно успішним, похваливши організаторів турніру з ФІФА.

«Я знаю, що це надзвичайно успішно. Вони б’ють усі рекорди. Такого ще ніколи не було», — додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що квитки на матчі ЧС-2026 є найдорожчими в історії світових першостей. На офіційній платформі перепродажу ФІФА чотири квитки категорії 1 на фінал мундіалю виставлені за ціною $2,3 мільйона за кожен.

На попередніх ЧС ціни перепродажу обмежували номіналом, але у Північній Америці діє інша модель. У США та Канаді квитки можна продавати за ринковою ціною.

Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року, у ньому вперше в історії братимуть участь 48 національних збірних замість традиційних 32.

Раніше Неймар назвав збірну, проти якої мріє зіграти у фіналі ЧС-2026.