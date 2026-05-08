«Теж не заплатив би». Дональда Трампа обурили високі ціни на квитки ЧС-2026 з футболу

8 травня, 13:52
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп висловився про високі ціни квитків на матчі чемпіонату світу 2026 року, який Штати прийматимуть разом із Мексикою та Канадою.

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Трамп заявив, що навіть він не заплатив би $1 000 за квиток на перший матч збірної США на мундалі — проти Парагваю в Лос-Анджелесі 12 червня, повідомляє New York Post.

«Я не знав про таку цифру. Я б, звичайно, хотів бути там, але, чесно кажучи, я б теж не заплатив. Якщо люди з Квінза і Брукліна, всі ті, хто любить Дональда Трампа, не зможуть піти, я був би розчарований», — сказав президент.

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Водночас Трамп назвав ЧС-2026 комерційно успішним, похваливши організаторів турніру з ФІФА.

«Я знаю, що це надзвичайно успішно. Вони б’ють усі рекорди. Такого ще ніколи не було», — додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що квитки на матчі ЧС-2026 є найдорожчими в історії світових першостей. На офіційній платформі перепродажу ФІФА чотири квитки категорії 1 на фінал мундіалю виставлені за ціною $2,3 мільйона за кожен.

На попередніх ЧС ціни перепродажу обмежували номіналом, але у Північній Америці діє інша модель. У США та Канаді квитки можна продавати за ринковою ціною.

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Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року, у ньому вперше в історії братимуть участь 48 національних збірних замість традиційних 32.

Раніше Неймар назвав збірну, проти якої мріє зіграти у фіналі ЧС-2026.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Збірна США Дональд Трамп ФІФА ЧС-2026 Футбол

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