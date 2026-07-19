Побив рекорд Лінекера: Беллінгем став найкращим бомбардиром збірної Англії на одному мундіалі

У матчі за третє місце ЧС-2026, в якому Англія перемогла Францію з рахунком 6:4, футболіст мадридського Реала забив свій сьомий гол на турнірі та встановив нове досягнення.

Атакувальний півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем встановив новий бомбардирський рекорд національної команди за кількістю голів, забитих одним футболістом на одному чемпіонаті світу, повідомляє ФІФА.

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Попередній рекорд належав колишньому нападнику «трьох левів» Гарі Лінекеру, який на чемпіонаті світу 1986 року відзначився шістьма забитими м’ячами.

На ЧС-2026 Беллінгем провів вісім матчів, у яких забив сім голів (усі — з гри) та віддав одну результативну передачу. Саме його результат став найкращим серед усіх англійських футболістів за кількістю голів на одному мундіалі.

Свої сім м’ячів Джуд Беллінгем забив у таких матчах: Англія — Хорватія — 4:2 (1 гол), Панама — Англія — 0:2 (1 гол); Мексика — Англія — 2:3 (2 голи); Норвегія — Англія — 1:2 (після додаткового часу, 2 голи); Франція — Англія — 4:6 (1 гол).

Зазначимо, Джуд Беллінгем виступає на позиції атакувального півзахисника за мадридський Реал. За три сезони в складі іспанського клубу він провів 128 матчів у всіх турнірах, забив 44 голів та віддав понад 25 результативних передач.

У складі збірної Англії 23-річний хавбек загалом зіграв 56 матчів і забив 13 м’ячів.

Раніше Беллінгем поділився віршем, який написав водій автобуса збірної Англії Майкл Чандлер після поразки команди від Аргентини (1:2) у півфіналі ЧС-2026.

Також повідомлялося, що в Англії визначилися з майбутнім Томаса Тухеля після вильоту збірної з чемпіонату світу, а прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав національну команду після поразки у півфіналі турніру.