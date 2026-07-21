ФІФА скасувала червону картку Паредеса після бійки у фіналі ЧС-2026

21 липня, 13:51
Леандро Паредес (Фото: REUTERS/Mike Segar)

Леандро Паредес (Фото: REUTERS/Mike Segar)

У фіналі ЧС-2026, який завершився перемогою Іспанії з рахунком 1:0, після фінального свистка на полі сталася сутичка між футболістами.

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Як повідомив журналіст BBC Sport Дейл Джонсон, ФІФА скасувала червону картку півзахисника збірної Аргентини Леандро Паредеса, яку він отримав після фінального свистка.

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https://twitter.com/DaleJohnsonBBC/status/2079288861834776694?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2079288861834776694%7Ctwgr%5Ec58037ee835f73bec4be96600b15952ace231e20%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fnews%2Ffifa-ukhvalyla-rishennya-shchodo-paredesa-pislya-biyky-u-finali-chs-2026-stalysya-dyva-954868

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 після фінального свистка на полі сталася сутичка між футболістами. Захисник Аргентини Науель Моліна вдарив Родрі, який вибіг зі лави запасних святкувати перемогу, після чого конфлікт продовжився за участю інших гравців.

Під час інциденту Паредес штовхнув Еріка Гарсію, а згодом вступив у сутичку з Гаві. Головний арбітр матчу Славко Вінчіч показав аргентинцю пряму червону картку. Однак пізніше вона зникла з офіційного протоколу зустрічі.

За інформацією Джонсона, у ФІФА підтвердили, що червону картку Паредеса було анульовано, а жодних дисциплінарних санкцій щодо футболіста на той момент не застосували.

Втім, згодом журналіст повідомив, що ФІФА призначила спеціаліста для розслідування інциденту, який стався після фіналу. За підсумками перевірки футболісти, які брали участь у сутичці, можуть отримати дискваліфікації, а їхні національні федерації — штрафи.

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Раніше повідомлялось, що ФІФА розпочала розслідування щодо бійки між футболістами після фіналу ЧС-2026.

Також Златан Ібрагімович заявив, що Паредесу «пощастило», що на полі не було такого гравця, як він.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ФІФА ЧС-2026 Збірна Аргентини

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