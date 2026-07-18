«Лео буває непередбачуваним». Зірка збірної Іспанії розповів, як зупинити Мессі у фіналі ЧС-2026

У неділю, 19 липня, збірна Іспанії зіграє проти Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2026.

Капітан Червоної фурії Родрі розповів, як команда планує протистояти «Альбіселесте» на чолі з Ліонелем Мессі, який демонструє неймовірну результативність на турнірі — вісім голів і чотири результативні передачі.

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«По-перше, відтягувати від штрафного майданчика. По-друге, коли неминуче доведеться оборонятися, треба бути ближче до нього, діяти агресивніше. Можливо, не сідати занадто глибоко. Ми — команда, яка високо пресингує, щоб змусити суперника грати назад, і я думаю, що це стане ключем до матчу в неділю.

Але з таким гравцем, як Лео, який часто буває непередбачуваним, потрібно бути вкрай уважними", — цитує Родрі As.

Зазначимо, що фінал ЧС-2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше ми писали, що Мессі назвав гравця Барселони, який може увійти в історію футболу.

Також легенда збірної Франції натякнув, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.