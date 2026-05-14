Фінал чемпіонату світу з футболу-2026 відбудеться 19 липня на Метлайф‑Стедіум у місті Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі.

Під час перерви матчу організатори готують грандіозне шоу, повідомляє ФІФА.

На сцену вийдуть світові зірки — Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Куратором виступу стане фронтмен Coldplay Кріс Мартін.

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Шоу матиме не лише розважальний, а й благодійний характер. Воно підтримує ініціативу FIFA Global Citizen Education Fund, яка має на меті зібрати 100 мільйонів доларів для розширення доступу дітей у світі до якісної освіти та футболу.

Крім того, по одному долару з кожного квитка на матчі ЧС‑2026 буде спрямовано до цього фонду.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Це буде перший мундіаль, на якому зіграють 48 збірних замість традиційних 32.

Україна не зіграє на мундіалі, оскільки програла у плей-оф відбору Швеції.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла до п’ятірки найдорожчих збірних, які не зіграють на ЧС-2026.

Також стало відомо, скільки мільйонів доларів отримають чемпіони і кожна команда на ЧС-2026.

Раніше легендарний Тьєррі Анрі назвав фаворитів чемпіонату світу-2026.