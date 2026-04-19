Серж Гнабрі може не поїхати на мундіаль (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

У 30-річного німецького футболіста діагностували розрив привідного м’яза правого стегна, повідомляє пресслужба Баварії. Клуб не уточнив, скільки часу пропустить Гнабрі.

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За даними німецького Sky Sport, термін відновлення при подібному пошкодженні зазвичай становить від трьох до чотирьох місяців. Це означає, що Гнабрі більше не зіграє у нинішньому сезоні, а також ризикує пропустити чемпіонат світу 2026 року, який стартує 11 червня.

На травму Гнабрі відреагував головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн. Фахівець зазначив, що сподівається на швидке відновлення форварда.

«Мені дуже шкода Сержа. Це особливо гірка новина наприкінці сезону, коли попереду так багато великих і важливих матчів. Я сказав йому, що ми в національній команді всі його підтримуємо. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти йому якнайшвидше повернутися на поле», — сказав Нагельсманн.

Серж Гнабрі виступає за Баварію з 2018 року. У нинішньому сезоні він забив 10 голів й віддав 11 асистів у 37 матчах на клубному рівні. Нападник допоміг Баварії вийти у півфінал Ліги чемпіонів, де мюнхенці зустрінуться з французьким ПСЖ.

За національну збірну Німеччини Гнабрі провів 59 матчів і забив 26 голів. Виступав на Євро-2020 і ЧС-2022. Чемпіонат Європи 2024 року пропустив через травму.