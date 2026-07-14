«Це цілком міг би бути фінал»: тренер збірної Іспанії оцінив шанси перед півфіналом ЧС-2026

У вівторок, 14 липня, збірні Франції та Іспанії зіграють за путівку до фіналу чемпіонату світу-2026. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні півфінального матчу головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився своїми очікуваннями від зустрічі.

«Це надзвичайно складний матч. Це півфінал. Я вже казав, що це протистояння цілком могло б бути фіналом чемпіонату світу. Зрештою, як і матч між Аргентиною та Англією. Ми всі у першій четвірці рейтингу FIFA.

Реклама

Ми повинні бути обережними, щоб не робити помилок, не давати супернику жодних можливостей, намагатися максимально контролювати матч і бути точними у штрафних майданчиках", — сказав фахівець.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату світу Іспанія перемогла Бельгію з рахунком 2:1, а Франція обіграла Марокко — 2:0.

Зазначимо, що Луїс де ла Фуенте очолив національну збірну Іспанії у грудні 2022 року. Під його керівництвом команда виграла Лігу націй УЄФА сезону-2022/23 та чемпіонат Європи-2024. Крім того, тренер встановив унікальний історичний рекорд, видавши серію з 13 матчів поспіль без поразок на великих міжнародних турнірах.

Раніше головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив, чому Іспанія є фаворитом у боротьбі за вихід до фіналу ЧС-2026.

Також Рой Кін назвав єдиний шанс Іспанії у матчі проти Франції на ЧС-2026 та передбачив фіналістів турніру.

Крім того, легендарний український тренер Мирон Маркевич зробив детальний прогноз на півфінальний матч Франція — Іспанія.

А зірка збірної Іспанії Ламін Ямаль також висловився про майбутній поєдинок проти Франції у півфіналі мундіалю.