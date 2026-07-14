У вівторок, 14 липня, збірні Франції та Іспанії зіграють за путівку до фіналу чемпіонату світу-2026.

Колишній гравець збірної України Роман Безус вважає, що матч завершиться перемогою «Ле Бльо», а один із голів заб'є Майкл Олісе, повідомляє Спорт.ua.

«На мою думку, іспанці більше володітимуть м’ячем. Хоча самі французи, думаю, не будуть проти такого розвитку подій. Через те, що Іспанія захищається високою лінією оборони, це може зіграти на руку підопічним Дідьє Дешама. У них можуть з’явитися великі зони для Мбаппе, Дембеле, Олісе, Дуе або Баркола. А всі ми знаємо індивідуальні швидкісні можливості цих гравців.

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Вважаю, що ці моменти можуть стати вирішальними у протистоянні. Тому я ставлю на перемогу збірної Франції з рахунком 2:0. Більше того, припускаю, що до своїх п’яти гольових передач на турнірі Майкл Олісе додасть ще й забитий м’яч", — сказав Безус.

Зазначимо, що початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Інший півфінал між національними командами Англії та Аргентини заплановано на середу, 15 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Рой Кін назвав єдиний шанс Іспанії в матчі з Францією на ЧС-2026, а також передбачив фіналістів турніру.

Також легендарний український тренер Мирон Маркевич зробив детальний прогноз на матч Франція — Іспанія у півфіналі ЧС-2026.