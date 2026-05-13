Ірак зіграє в групі І, де його суперниками будуть Франція, Норвегія та Сенегал (Фото: Shafaq News)

Збірна Іраку зіткнулася з серйозними проблемами перед стартом чемпіонату світу з футболу, який пройде у США, Мексиці та Канаді.

У Іракській футбольній асоціації заявили, що одразу п’ятеро гравців національної команди досі не отримали американські візи для участі у турнірі, повідомляє Shafaq News.

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Серед футболістів, які наразі не мають дозволу на в'їзд до США, називають Ібрагіма Байєша, Муханнада Алі, Зайда Тахсіна, Хайдера Абдула Каріма та Алі Аль-Хаммаді. Причини відмови наразі невідомі.

Федерація вже готує звернення до ФІФА щодо ситуації. У збірній Іраку побоюються, що проблема може серйозно вплинути на підготовку команди до мундіалю, адже всі п’ятеро футболістів є важливими гравцями основної обойми.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Це буде перший мундіаль, на якому зіграють 48 збірних замість традиційних 32.

Ірак зіграє в групі І, де його суперниками будуть Франція, Норвегія та Сенегал.

Україна не зіграє на мундіалі, оскільки програла у плей-оф відбору Швеції.

Раніше повідомлялося, що Іран зіграє на ЧС-2026 у США попри напруженість із Вашингтоном.

Також була інформація, що Україна увійшла до п’ятірки найдорожчих збірних, які не зіграють на ЧС-2026.

Крім цього, стало відомо, скільки мільйонів доларів отримають чемпіони і кожна команда на ЧС-2026.

Раніше легендарний Тьєррі Анрі назвав фаворитів чемпіонату світу-2026.