Скандальне вилучення Емболо у матчі проти Аргентини на ЧС-2026 визнали помилковим

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) підтвердила, що швейцарського нападника Брееля Емболо не слід було вилучати з поля у чвертьфінальному матчі ЧС-2026 проти Аргентини (1:3).

На 72-й хвилині, невдовзі після того, як Швейцарія зрівняла рахунок (1:1), Емболо отримав другу жовту картку за ймовірну симуляцію (після перегляду VAR) і залишив команду в меншості. Згодом Аргентина здобула перемогу з рахунком 3:1 у додатковий час. Це рішення викликало численні суперечки та звинувачення арбітрів у упередженості на користь команди Ліонеля Мессі.

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Як повідомляє ESPN, IFAB опублікувала офіційне роз’яснення щодо застосування VAR, зазначивши, що в епізоді з Бреелем Емболо відеоперегляд не мав використовуватися для зміни дисциплінарного покарання.

«Рішення щодо картки можна переглядати лише для того, щоб ідентифікувати гравця, який вчинив порушення, за яке було призначено покарання; саме порушення не може бути переглянуте чи змінене», — зазначили в IFAB.

За чинним протоколом, VAR може втручатися у випадках помилкової ідентифікації лише тоді, коли суддя показав картку не тому гравцеві, який вчинив порушення. Використовувати цей механізм для зміни рішення щодо фолу і перенесення жовтої картки на іншого футболіста правила не дозволяли.

Водночас IFAB повідомила, що над переглядом цього положення вже працюють, тож у майбутньому такі зміни можуть бути запроваджені. Таким чином, організація фактично підтвердила, що вилучення Емболо у матчі проти Аргентини не відповідало чинному протоколу VAR.

Після матчу головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін різко розкритикував рішення арбітра.

«Суддя ухвалив хибне рішення. Я знаю, що вони захищатимуть свого суддю, але це правило сьогодні зруйнувало нашу гру. Це дуже боляче, і отримати вилучення в такий спосіб — дуже боляче», — заявив Якін.

Нагадаємо, що після вилучення Аргентина, граючи в більшості, здобула перемогу з рахунком 3:1 в овертаймі й дійшла до фіналу, в якому поступилася Іспанії (0:1).

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо звинуватив тренера збірної Аргентини в брехні після фіналу ЧС-2026.

Також ФІФА розпочала розслідування щодо бійки між футболістами після фіналу ЧС-2026.