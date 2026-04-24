«Не можна видавати терористів за журналістів»: Рубіо відповів, чи впустять збірну Ірану в США на ЧС-2026

Збірна Ірану з футболу зможе виступити на чемпіонаті світу-2026, проте США не впустять до країни осіб, яких вважатимуть пов’язаними з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, пише The Athletic. Обмеження не стосуватимуться іранських футболістів, однак під заборону можуть потрапити журналісти або члени персоналу збірної, які мають зв’язки з КВІР, зазначив Рубіо.

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«США ніколи не казали [збірній Ірану], що вони не можуть приїхати [на ЧС-2026]. Проблема з Іраном полягатиме не в їхніх спортсменах, а в деяких інших людях, яких вони хотіли б привезти з собою, частина з яких має зв’язки з КВІР. Ми можемо не впустити їх, але не самих атлетів. Вони не можуть привозити до нашої країни терористів КВІР і видавати їх за журналістів або тренерів з фізпідготовки», — сказав Рубіо.

Участь Ірану в мундіалі опинилася під питанням після ескалації конфлікту на Близькому Сході. Попри це, у ФІФА неодноразово підтверджували, що команда зіграє на турнірі.

Збірна Ірану на ЧС-2026 потрапила до групи з Бельгією, Єгиптом і Новою Зеландією. Усі матчі групового етапу іранці мають провести на території США. Іранська федерація зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі групового етапу з території США до Мексики, але ця пропозиція була відхилена.

Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці, у ньому братимуть участь 48 національних збірних.

Раніше спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі запропонував ФІФА замінити збірну Ірану на Італію на ЧС-2026.