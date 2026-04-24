«Не можна видавати терористів за журналістів»: Рубіо відповів, чи впустять збірну Ірану в США на ЧС-2026

24 квітня, 15:23
Збірна Ірану з футболу (Фото: instagram.com/teammellifootball)

Збірна Ірану з футболу (Фото: instagram.com/teammellifootball)

Збірна Ірану з футболу зможе виступити на чемпіонаті світу-2026, проте США не впустять до країни осіб, яких вважатимуть пов’язаними з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

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Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, пише The Athletic. Обмеження не стосуватимуться іранських футболістів, однак під заборону можуть потрапити журналісти або члени персоналу збірної, які мають зв’язки з КВІР, зазначив Рубіо.

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«США ніколи не казали [збірній Ірану], що вони не можуть приїхати [на ЧС-2026]. Проблема з Іраном полягатиме не в їхніх спортсменах, а в деяких інших людях, яких вони хотіли б привезти з собою, частина з яких має зв’язки з КВІР. Ми можемо не впустити їх, але не самих атлетів. Вони не можуть привозити до нашої країни терористів КВІР і видавати їх за журналістів або тренерів з фізпідготовки», — сказав Рубіо.

Участь Ірану в мундіалі опинилася під питанням після ескалації конфлікту на Близькому Сході. Попри це, у ФІФА неодноразово підтверджували, що команда зіграє на турнірі.

Збірна Ірану на ЧС-2026 потрапила до групи з Бельгією, Єгиптом і Новою Зеландією. Усі матчі групового етапу іранці мають провести на території США. Іранська федерація зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі групового етапу з території США до Мексики, але ця пропозиція була відхилена.

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Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці, у ньому братимуть участь 48 національних збірних.

Раніше спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі запропонував ФІФА замінити збірну Ірану на Італію на ЧС-2026.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Марко Рубіо ЧС-2026 Футбол КВІР збірна Ірану

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