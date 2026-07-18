«У нього був сильний забій». Тренер збірної Іспанії розповів про стан Ямаля перед фіналом ЧС-2026

18 липня, 15:29
Ламін Ямаль (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Ламін Ямаль (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026.

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Напередодні вирішального матчу головний тренер Червоної фурії Луїс де ла Фуенте розповів про стан Ламіна Ямаля, який після перемоги над Францією пропустив тренування команди через забій стегна.

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«Ламін у порядку. Сьогодні всі гравці добре потренувалися, завтра у нас останнє тренування. Це найважливіші моменти, і ми сподіваємося, що не виникне жодних проблем, бо потім уже не буде достатньо часу на відновлення, якщо трапиться якась неприємність. Дай Боже, щоб цього не сталося, але всі здорові.

У нього був сильний забій у ділянці стегна, і це дуже боляче. Але Ламін нормально дограв матч. Вчора він не тренувався як запобіжний захід, бо відчував невеликий дискомфорт: ми вирішили, що йому краще відпочити. Крім того, це був день відновлення. Такий відпочинок ми називаємо «невидимим тренуванням».

З ним усе гаразд — жодних проблем немає. Він перебуває в ідеальній фізичній формі", — цитує де ла Фуенте The Athletic.

Зазначимо, що фінал чемпіонату світу-2026 розпочнеться 19 липня о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше ми писали, що Сабо зробив прогноз на фінал чемпіонату світу Іспанія — Аргентина.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Футбол Чемпіонат світу з футболу збірна Іспанії Ламін Ямаль

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