Канадський репер Дрейк зробив прогноз на фінал чемпіонату світу 2026 року , який відбудеться 19 липня.

Музикант поставив 1,5 млн доларів на перемогу збірної Аргентини над Іспанією в основний час. Можливий виграш становить п’ять мільйонів 175 тисяч доларів.

Цікаво, що Дрейк також відомий тим, що його прогнози часто не справджуються. Нещодавно репер програв мільйон доларів, поставивши на Макгрегора у бою проти Макса Голловея.

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Перед цим Дрейк «збіднів» на 200 тисяч доларів, поставивши на поразку Джошуа від блогера Джейка Пола.

Зазначимо, що фінал чемпіонату світу-2026 розпочнеться 19 липня о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Цікаво, що чемпіон світу-2010 Жоан Капдевіла попросив допомоги у Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.

Також ми писали, що найпопулярніший гравець ЧС-2026 Возінья зустрівся з легендою збірної Бразилії Роналдо в Маямі.