Пенелопа Крус на трибунах під час матчу Іспанія — Австрія на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Jessie Alcheh)

Збірна Іспанії виграла чемпіонат світу 2026 року, здолавши Аргентину (1:0) у додатковий час .

Перемогу команди Луїса де ла Фуенте відсвяткувала відома іспанська акторка Пенелопа Крус. Вона станцювала у футболці 19-річного Ламіна Ямаля — головної зірки збірної Іспанії.

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🇪🇸❤️👏La euforia y alegría de Penelope Cruz tras la victoria de España en el Mundial: "Qué grandes, felicidades" pic.twitter.com/oTWCUoYY9s — Revista ¡HOLA! (@hola) July 20, 2026

Крус відвідала кілька матчів збірної Іспанії на ЧС-2026, зокрема поєдинок 1/16 фіналу проти Австрії (3:0) та чвертьфінал проти Бельгії (2:1).

Під час прямої трансляції фіналу ЧС-2026 камера вихопила чоловіка Крус — іспанського актора Хав'єра Бардема, який святкував перемогу своєї збірної. Невідомо, чи відвідала сама Пенелопа вирішальний матч на стадіоні Метлайф у Нью-Джерсі.

intankavel a felicidade do javier bardem KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/RbfFLFrny8 — out of context brazil (@oocbrazill) July 19, 2026

Збірна Іспанії перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі й удруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов Ямаль.