Пенелопа Крус станцювала у футболці Ямаля після перемоги Іспанії на чемпіонаті світу — відео
Пенелопа Крус на трибунах під час матчу Іспанія — Австрія на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Jessie Alcheh)
Збірна Іспанії виграла чемпіонат світу 2026 року, здолавши Аргентину (1:0) у додатковий час.
Перемогу команди Луїса де ла Фуенте відсвяткувала відома іспанська акторка Пенелопа Крус. Вона станцювала у футболці 19-річного Ламіна Ямаля — головної зірки збірної Іспанії.
Крус відвідала кілька матчів збірної Іспанії на ЧС-2026, зокрема поєдинок 1/16 фіналу проти Австрії (3:0) та чвертьфінал проти Бельгії (2:1).
Під час прямої трансляції фіналу ЧС-2026 камера вихопила чоловіка Крус — іспанського актора Хав'єра Бардема, який святкував перемогу своєї збірної. Невідомо, чи відвідала сама Пенелопа вирішальний матч на стадіоні Метлайф у Нью-Джерсі.
Збірна Іспанії перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі й удруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.
Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.
Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов Ямаль.