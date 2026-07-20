Пенелопа Крус станцювала у футболці Ямаля після перемоги Іспанії на чемпіонаті світу — відео

20 липня, 16:35
Пенелопа Крус на трибунах під час матчу Іспанія — Австрія на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Jessie Alcheh)

Пенелопа Крус на трибунах під час матчу Іспанія — Австрія на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Jessie Alcheh)

Збірна Іспанії виграла чемпіонат світу 2026 року, здолавши Аргентину (1:0) у додатковий час.

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Перемогу команди Луїса де ла Фуенте відсвяткувала відома іспанська акторка Пенелопа Крус. Вона станцювала у футболці 19-річного Ламіна Ямаля — головної зірки збірної Іспанії.

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Крус відвідала кілька матчів збірної Іспанії на ЧС-2026, зокрема поєдинок 1/16 фіналу проти Австрії (3:0) та чвертьфінал проти Бельгії (2:1).

Під час прямої трансляції фіналу ЧС-2026 камера вихопила чоловіка Крус — іспанського актора Хав'єра Бардема, який святкував перемогу своєї збірної. Невідомо, чи відвідала сама Пенелопа вирішальний матч на стадіоні Метлайф у Нью-Джерсі.

Збірна Іспанії перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі й удруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов Ямаль.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Футбол Пенелопа Крус ЧС-2026 збірна Іспанії Ламін Ямаль

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