Іспанія виграла чемпіонат світу, дотиснувши Аргентину в додатковий час

20 липня, 01:01
Іспанці заслужено перемогли (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

Іспанці заслужено перемогли (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

Збірна Іспанії обіграла Аргентину з рахунком 1:0 у фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року. Матч пройшов на стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі.

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З перших хвилин іспанці очікувано заволоділи м’ячем, тоді як аргентинці діяли від оборони. На початку зустрічі непогано пробив Ламін Ямаль, а згодом у площину воріт влучив Мікель Оярсабаль. У першому таймі Аргентина не створила жодного гольового моменту.

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Після перерви сценарій гри не змінився: іспанці посилили тиск, замкнувши суперника на його половині поля. Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні намагався змінити хід гри за допомогою замін, однак в атаці у Ліонеля Мессі та компанії нічого не виходило.

У компенсований до другого тайму час півзахисник аргентинців Енцо Фернандес отримав другу жовту картку за грубий фол і залишив свою команду у меншості.

Іспанці не дотиснули суперника в основний час. У першому екстра-таймі суддя не зарахував гол Ніко Вільямса через спірний фол у штрафному майданчику аргентинців.

На початку другого екстра-трайму Ферран Торрес відправив м’яч під поперечину після скидки головою від Вільямса.

Мессі вдруге програв фінал чемпіонату світу (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Мессі вдруге програв фінал чемпіонату світу / Фото: REUTERS/Hannah Mckay

ЧС-2026, фінал

Іспанія — Аргентина — 1:0 (дод.ч.)

Гол: Торрес, 106

Вилучення: Фернандес (Аргентина), 90+3

Збірна Іспанії вдруге в історії виграла мундіаль, відібравши в Аргентини статус чинного чемпіона світу. Нагадаємо, аргентинці у Катарі-2022 перемогли у фіналі Францію.

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Раніше повідомлялося, що Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Редактор: Орест Дида

Теги:   збірна Іспанії Збірна Аргентини ЧС-2026 Футбол

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