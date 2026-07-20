Іспанія виграла чемпіонат світу, дотиснувши Аргентину в додатковий час
Іспанці заслужено перемогли (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)
Збірна Іспанії обіграла Аргентину з рахунком 1:0 у фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року. Матч пройшов на стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі.
З перших хвилин іспанці очікувано заволоділи м’ячем, тоді як аргентинці діяли від оборони. На початку зустрічі непогано пробив Ламін Ямаль, а згодом у площину воріт влучив Мікель Оярсабаль. У першому таймі Аргентина не створила жодного гольового моменту.
Після перерви сценарій гри не змінився: іспанці посилили тиск, замкнувши суперника на його половині поля. Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні намагався змінити хід гри за допомогою замін, однак в атаці у Ліонеля Мессі та компанії нічого не виходило.
У компенсований до другого тайму час півзахисник аргентинців Енцо Фернандес отримав другу жовту картку за грубий фол і залишив свою команду у меншості.
Іспанці не дотиснули суперника в основний час. У першому екстра-таймі суддя не зарахував гол Ніко Вільямса через спірний фол у штрафному майданчику аргентинців.
На початку другого екстра-трайму Ферран Торрес відправив м’яч під поперечину після скидки головою від Вільямса.
ЧС-2026, фінал
Іспанія — Аргентина — 1:0 (дод.ч.)
Гол: Торрес, 106
Вилучення: Фернандес (Аргентина), 90+3
Збірна Іспанії вдруге в історії виграла мундіаль, відібравши в Аргентини статус чинного чемпіона світу. Нагадаємо, аргентинці у Катарі-2022 перемогли у фіналі Францію.
Раніше повідомлялося, що Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.