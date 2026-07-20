Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року, перемігши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0.

Після фінального матчу президент ФІФА Джанні Інфантіно завітав до роздягальні «Фурії Рохи», де нагородив футболістів і тренерський штаб спеціальними чемпіонськими перснями. Також усі гравці отримали мінікопії трофея чемпіонату світу.

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ЧС-2026 став першим в історії турніром, переможців якого відзначили чемпіонськими перснями. На одному боці кожного персня зображено Кубок світу, на іншому — символіку команди-переможця. Кожен виріб є індивідуально пронумерованим, виготовленим на замовлення та має сертифікат автентичності.

Загалом було створено 2026 перснів — на честь року проведення турніру. Із них 30 отримала збірна Іспанії, ще 1996 будуть доступні для вболівальників як офіційна ліцензована продукція.

Повідомлялось що зірка збірної Іспанії Ніко Вільямс подарував свою золоту медаль мамі, а дівчина Ламіна Ямаля зворушливо привітала футболіста з перемогою.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте пояснив, як його команді вдалося зупинити Ліонеля Мессі у фіналі.

Торреса визнали найкращим гравцем фінального матчу, а півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч чемпіонату світу, випередивши Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе.

Після поразки у фіналі Ліонель Мессі не стримав емоцій і розплакався. Підтримати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Крім того, Мессі розкритикували за спробу домогтися покарання для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Водночас захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Дональду Трампу під час церемонії нагородження чемпіонату світу.