Володар Золотого м’яча Родрі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу з футболу

Збірна Іспанії перемогла Францію (2:0) у півфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Капітан іспанців Родрі провів свій сьомий матч на цьому чемпіонаті світу. 30-річний півзахисник виконав 58 точних передач у грі проти французів.

Загалом в активі Родрі вже 655 точних пасів на чемпіонаті світу 2026 року — це новий рекорд мундіалів за весь час збору статистики (з 1966 року), повідомляє Opta. Точність передач хавбека складає 93%.

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Родрі - один із найкращих опорних півзахисників світу, чемпіон Європи і володар Золотого м’яча 2024 року. На клубному рівні іспанець представляє Манчестер Сіті, з яким виграв 13 трофеїв, зокрема чотири рази ставав чемпіоном Англії (2021−2024) і переміг у Лізі чемпіонів-2022/23.

Іспанія вперше з 2010 року вийшла до фіналу чемпіонату світу і спробує виграти своє друге золото в історії. Суперником команди Луїса де ла Фуенте у вирішальному матчі стане переможець зустрічі Англія — Аргентина, яка відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 22:00 за київським часом.

Фінал ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.