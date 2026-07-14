Іспанія перемогла Францію і стала першим фіналістом чемпіонату світу

Іспанці зіграють у фіналі з переможцем матчу Англія — Аргентина (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Збірна Іспанії обіграла Францію з рахунком 2:0 у півфіналі чемпіонату світу 2026 року.

Після досить спокійного початку зустрічі іспанці заробили пенальті: Люка Дінь сфолив проти Ламіна Ямаля. На 22-й хвилині одинадцятиметровий удар реалізував Мікель Оярсабаль.

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Французам не вдалося знайти свою гру в першому таймі — іспанці впевнено контролювали м’яч і злагоджено діяли в обороні.

На 58-й хвилині Педро Порро після чудової комбінації подвоїв перевагу Іспанії. Збірна Франції переломити хід зустрічі і відіграти бодай один гол.

ЧС-2026, півфінал

Франція — Іспанія — 0:2

Голи: Оярсабаль, 22 (пенальті), Порро, 58

У фіналі ЧС-2026 Іспанія зіграє з переможцем матчу Англія — Аргентина, який відбудеться у середу, 15 липня, початок о 22:00 за київським часом. Фінал мундіалю пройде у неділю, 19 липня.

Нагадаємо, збірна Іспанії є чинним чемпіоном Європи з футболу. У 2024 році підопічні Луїса де ла Фуенте обіграли у фіналі Англію з рахунком 2:1.

Повідомлялося, що тренер збірної Франції Дідьє Дешам побив рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів серед наставників.

Також ми писали, що Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу.