Збірна Іспанії виграла вісім матчів плей-оф поспіль і встановила історичний рекорд

Іспанці досягли цього результату після перемоги над Францією з рахунком 2:0 у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Збірна Іспанії встановила історичний рекорд, ставши першою європейською командою, яка виграла вісім матчів плей-оф поспіль на великих міжнародних турнірах.

Як повідомляє Squawka, серія перемог Іспанії у плей-оф на великих турнірах виглядає так:

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— Іспанія 4:1 Грузія (2024) — Іспанія 2:1 Німеччина (2024) — Іспанія 2:1 Франція (2024) — Іспанія 2:1 Англія (2024) — Іспанія 3:0 Австрія (2026) — Іспанія 1:0 Португалія (2026) — Іспанія 2:1 Бельгія (2026) — Іспанія 2:0 Франція (2026)

Таким чином, збірна Іспанії перевершила попередній рекорд Італії, яка здобула сім поспіль перемог у плей-оф великих турнірів у період 1934−1938 років. Також іспанці покращили власне досягнення із серії 2008−2012 років.

У фіналі чемпіонату світу-2026 команда Луїса де ла Фуенте зіграє з переможцем другого півфіналу Англія — Аргентина, який відбудеться у середу, 15 липня, початок о 22:00 за київським часом.

Вирішальний матч турніру відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перед фінальним поєдинком заплановане масштабне шоу, у якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Також ФІФА планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Раніше повідомлялося, що найкращий гравець матчу Франція — Іспанія Педро Порро емоційно відреагував на вихід у фінал ЧС-2026.

Також Шеркі назвав причини поразки Франції від Іспанії у півфіналі.

А воротар збірної Іспанії Унай Сімон побив національний рекорд Ікера Касільяса на чемпіонатах світу.