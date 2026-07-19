«Це один із найкращих фіналів в історії»: Піке назвав умову перемоги Іспанії у фіналі ЧС-2026 та висловився про Мессі

У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026. Вирішальний матч відбудеться в Іст-Ратерфорді на стадіоні «Метлайф», початок — о 22:00 за київським часом.

Колишній захисник збірної Іспанії та Барселони Жерард Піке оцінив майбутній фінал ЧС-2026, а також висловився щодо Ліонеля Мессі.

Чемпіон світу-2010 зізнався, що не очікував побачити Аргентину у вирішальному матчі турніру, однак вважає майбутній фінал одним із найкращих в історії чемпіонатів світу.

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«Іспанія була серед моїх фаворитів разом із Францією, Англією та Бразилією, хоча Аргентина не так сильно. Зрештою, враховуючи те, як розгортався турнір, це один із найкращих фіналів, які ви коли-небудь бачили.

Ми говоримо про дві найкращі національні команди світу, враховуючи якість їхніх гравців. Це історичний фінал, який може означати другу зірку для нас, але також для Лео — другий поспіль чемпіонат світу, який може закріпити його статус найкращого гравця в історії", — сказав Піке в інтерв'ю AS.

Також ексфутболіст оцінив шанси Ламіна Ямаля, який у разі перемоги Іспанії може стати одним із наймолодших чемпіонів світу:

«У свої 19 років він знаходиться в унікальному становищі, маючи потенціал стати одним із наймолодших гравців, які виграли чемпіонат світу».

Піке зазначив, що Іспанії важливо дотримуватися власного стилю гри у фіналі проти Аргентини.

«Аргентина з самого початку заявить про своє домінування. Це їхній стиль, їхнє розуміння футболу, і Іспанія не може дозволити цьому впливу на себе. Вони повинні зосередитися виключно на футболі та бути дуже вірними своєму стилю.

Якщо Іспанії вдасться контролювати володіння м’ячем, а потім тиснути агресивно та безстрашно, у них буде більше шансів на перемогу", — додава він.

Окремо Піке наголосив на небезпеці Мессі та всієї збірної Аргентини.

«Не має значення, чи ви поставите одного, двох чи трьох гравців на Мессі, щоб зупинити його, він знайде спосіб обійти це. А якщо ні, то увага, зосереджена на ньому, створить сприятливі ситуації для інших аргентинських гравців, тому що Аргентина — це не тільки Мессі», — сказав Піке.

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Раніше повідомлялося, що збірна Іспанії скасувала останнє тренування перед фіналом ЧС-2026 через негоду.

Також захисник іспанської команди Марк Кукурелья пообіцяв завершити кар'єру у разі перемоги на чемпіонаті світу.

Крім того, Луїс де ла Фуенте розповів про стан Ламіна Ямаля перед вирішальним матчем турніру.