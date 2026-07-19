«Я подумав, що це ШІ». Гравець збірної Іспанії розкрив реакцію на легендарне фото Мессі з маленьким Ямалем

Інтересу до матчу додає фотографія, на якій Мессі купає маленького Ламіна Ямаля. Варто зазначити, що півзахисник Червоної фурії Мікель Меріно спочатку подумав, що світлина була згенерована штучним інтелектом, повідомляє TNT Sports.

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«Чесно кажучи, це неймовірно. Коли я вперше це побачив, то подумав, що це штучний інтелект і що це навіть не справжнє. Але так, смішно, як іноді працює життя. Бувають такі особливі ситуації, коли думаєш, що хтось написав сценарій, але це просто те, як працює життя, і збіг обставин.

Неймовірно, що два найкращі гравці — і, сподіваюся, у майбутньому Ламін також стане одним із найвеличніших в історії - опинилися на одному знімку. Сподіваюся, ми побачимо дуже яскравий фінал із цими двома головними героями на піку їхньої форми, які гратимуть і подарують усім уболівальникам велике видовище, — сказав Меріно.

Мессі та Ямаль / Фото: Joan Monfort/AP

Фотографія Мессі та Ямаля, яка через роки стала вірусною в інтернеті, була зроблена під час благодійної акції Барселони у 2007 році. Тоді каталонський клуб організував лотерею, переможці якої отримували можливість сфотографуватися з гравцями. Родина Ямаля опинилася серед переможців.

Раніше нападник збірної Іспанії зізнався, чи потисне руку Трампу після фіналу ЧС-2026.

Також ми писали, що Мессі висловився про легендарне фото, на якому він купає маленького Ямаля.