Під час матчу за третє місце ЧС-2026 між збірними Франції та Англії виникла суперечка між головним тренером французів Дідьє Дешамом та півзахисником Раяном Черкі.

Франція провела провальний перший тайм, після якого поступалася Англії з рахунком 0:4. Після перерви команда зуміла скоротити відставання до 4:6, однак врятувати матч не змогла. В результаті Англія обіграла Францію з рахунком 6:4.

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Після невдалих перших 45 хвилин Дешам провів одразу чотири заміни. На поле замість Дезіре Дуе, Раяна Черкі, Тео Ернандеса та Ібрагіма Конате вийшли Бредлі Баркола, Усман Дембеле, Лукас Дінь та Дайот Упамекано.

За інформацією Onze Mondial, напруга між Дешамом і Черкі виникла ще під час першого тайму.

Під час паузи на воду тренер звернувся до футболіста Манчестер Сіті та продемонстрував своє роздратування жестом руки, після чого відійшов від нього.

Раніше Орельєн Чуамені розповів, що сказав Дешам команді у перерві матчу проти Англії після провального першого тайму.

Крім того, Олісе, який побив рекорд Пеле, розплакався після матчу Франція — Англія за бронзу ЧС-2026.

Також повідомлялося, що Дідьє Дешам оцінив поразку Франції у матчі за бронзові нагороди ЧС-2026.

Кіліан Мбаппе прокоментував результативний поєдинок із англійцями та попрощався з тренером, який залишає збірну Франції.