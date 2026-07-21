Порушив королівський протокол: Ямаль обійняв короля Іспанії під час урочистого прийому — відео
Збірна Іспанії виграла на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas)
Після історичної перемоги над Аргентиною (1:0) у фіналі ЧС-2026 королівська родина прийняла новоспечених чемпіонів у палаці Сарсуела.
Як повідомляє Marca, король Феліпе VI, королева Летиція, принцеса Астурійська Леонор та інфанта Софія привітали команду з перемогою.
Під час офіційної церемонії футболістів і тренерський штаб привітали з другим титулом чемпіона світу, а також провели фотосесію. Однак найбільше уваги вболівальників привернув момент за участю Ламіна Ямаля.
Коли гравці по черзі підходили до членів королівської родини, більшість із них дотримувалися традиційного протоколу — тиснули руки та обмінювалися короткими привітаннями. Ямаль же, потиснувши руку королю, несподівано обійняв його.
Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2026 Ямаль взяв участь у восьми матчах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.
У свої 19 років Ламін також є чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії, яка у 2024 році перемогла Англію у фіналі.
Раніше Ямаль розкрив, що сказав йому Мессі після фіналу ЧС-2026.
Повідомлялось, що дівчина Ямаля зворушливо привітала футболіста з перемогою на чемпіонаті світу.
Також повідомляли про те, що понад 2 мільйони фанатів зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.
Крім того, стало відомо, що святкування перемоги Іспанії у фіналі ЧС-2026 спричинило землетрус.